Taliban kararı verdi! Afganistan'da demokrasi olmayacak!

Taliban'ın üst düzey liderlerinden Waheedullah Haşimi, basına yaptığı açıklamada Afganistan'da demokrasi olmayacağını ve sadece şeriat kanunlarıyla ülkenin yönetileceğinin bilgisini verdi.



"Ülkemizde demokratik sistem olmayacak" ifadelerini kullanan Haşimi, "Afganistan'da nasıl bir siyasi sistem uygulamamız gerektiğini tartışmayacağız çünkü bu açık. Bu şeriat kanunu ve o kadar" dedi. Afganistan'ın bir iktidar konseyi tarafından yönetilebileceğini ifade eden Haşimi, Hibetullah Ahundzade'nin genel sorumlu olmaya devam edeceğini belirtti.

ESKİ ASKERLERE ULAŞILACAK

Haşimi, Taliban'ın saflarına katmak için Afganistan Silahlı Kuvvetlerinden eski pilotlara ve askerlere ulaşacağını açıkladı. Taliban'ın kendi üyelerinin yanı sıra kendilerine katılmaya istekli hükümet askerlerini de içerecek yeni bir ulusal güç kurmayı planladığını belirten Haşimi, "Çoğu Türkiye, Almanya ve İngiltere'de eğitim aldı. Bu yüzden pozisyonlarına geri dönmek için onlarla konuşacağız" dedi.