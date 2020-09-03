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  3. Talihsiz kaza! Eli kıyma makinesine sıkışan kişi yaralandı

Talihsiz kaza! Eli kıyma makinesine sıkışan kişi yaralandı

Mardin’de eli kıyma makinesine sıkışan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Talihsiz kaza! Eli kıyma makinesine sıkışan kişi yaralandı

Olay, Mardinin Merkez Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde meydana geldi.

Merkez Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde salça yapmak isteyen 25 yaşındaki Alattin İlan sağ elini kıyma makinesine kaptırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'de talihsiz kaza! Eli kıyma makinesine sıkışan kişi yaralandı

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin tüm uğraşlarına rağmen eli sıkıştığı yerden çıkarılamayan İlan, Mardin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Mardin'de talihsiz kaza! Eli kıyma makinesine sıkışan kişi yaralandı

Hastanede yapılan müdahale ile eli kıyma makinesinden çıkarılan ve 3 parmağı yaralanan İlan, tedavi altına alındı.

Mardin'de talihsiz kaza! Eli kıyma makinesine sıkışan kişi yaralandı

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