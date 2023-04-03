Talisca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Talisca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Talisca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Talisca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Talisca 20 Mart 2003 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Pedro de Souza Borges şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Talisca Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Talisca, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 2 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Talisca'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.
Talisca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Talisca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Kasım 2020 yılında Palmeiras U20
Talisca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Talisca şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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