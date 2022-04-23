Talk Şist ne demek, TDK'ya göre Talk Şist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Talk şist ne demek? Talk şist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi talk şist kelimesi. Peki talk şist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre talk şist nedir, talk şist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TALK ŞİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Talk şist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre talk şist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Talktan oluşmuş billur şist

