Tam 2000 yaşında! İsmi ise Druid...

Binlerce yıl öncesine ait kadın silueti ortaya çıkarıldı. Ancak o dönemde ender rastlanan bir olay olarak kendisinin hiçbir dişi yok.

2000 sene sonra yüzü yapılandırılan kadın bilim ve sanat dünyasında ilgiyle karşılandı. Yaşadığı döneme göre uzun bir ömrü olması ve dişleri olmaması sebebiyle Druid olarak tanımladıkları kadına Hilda ismini veren bilim insanları, demir çağında yaşamış bir kadının 60 yıl yaşaması ilginç bir durum açıklamasında bulundu.

İnsan ömrünün çok daha kısa olduğu dönemlerde yaşayan kadının dişsiz olması da şaşırtıcı bulunan noktalardan. Kadının yüzünü yeniden oluşturan sanatçı Karen Fleming, Hilda’nın büyüleyici bir karakter olduğunu, ölmeden önce hiçbir dişinin kalmamasının çok da bir öneminin olmadığını ancak o dönemlerde 60 yıl yaşamanın büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ediyor.

Hem bilim insanları hem de Fleming, bu kadının binlerce yıl önce yaşamasına rağmen aynı bölgede şu an yaşamakta olan diğer insanlarla pek çok orta özelliğinin olduğunu düşünüyorlar

DRUİD NEDİR?

Kelt çoktanrıcılığında genellikle Alplerin kuzeyinde ve Britanya Adaları’nda var olan antik Kelt topluluklarındaki rahip sınıfına Druid adı veriliyor. Druid uygulamaları Yunanların “Keltoi” ve “Galatai” Romalıların “Gaul” dedikleri tüm yerli kabilelerin kültürünün bir parçasıydı. Druidler rahiplik, şifacılık, alimlik ve büyü gibi görevleri kendilerinde bir araya getirmişlerdi.