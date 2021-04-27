Gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından tüm Türkiye'de tam kapanma kararı alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda bazı kurum ve kuruluşların saatlerinde değişimler meydana geldi. Açıklanan tarihler arasında yaşanacak sokağa çıkma kısıtlamasında bakkallardan ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ise internet mecrasında bu konuyu sıkça aratmaya başladı. İnternette Tam kapanma bakkallar açık mı? Bakkal çalışma saatleri 2021| Kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının sıkça aratılmasının ardında biz de haberimizde bu konuya yer verdik. İşte detaylar...

TAM KAPANMADA SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Gerçekleşen Kabine toplantısının ardından alınan kararla tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecektir.

TAM KAPANMA BAKKALLAR AÇIK MI? BAKKALLAR ÇALIŞMA SAATLERİ | KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Yayınlanan genelgede bakkallar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği belirtilirken araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkala gidip ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri açıklandı.

Bu saatler aralığında market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmalarında olduğu gibi bakkallardan da evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceği söylendi. Alınan tedbirlerin tam uygulanması için ise yeterli sayıda kolluk personeli görevlendirilecek; yürütülecek devriye ve denetim faaliyetlerinde, iş yerlerinin kurallara uyup uymadıkları kontrol edileceği bildirildi.

Kısaca açıklamak gerekirse belirlenen kurallara uyulması şartıyla tam kapanmada bakkalların açık olduğu belirtildi.

TAM KAPANMADA ZORUNLU SAYILACAK DURUMLAR

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.