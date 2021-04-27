Tam kapanma küçük esnafı zora soktu

Develi Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Mehmet Somuncu yaptığı açıklamada "Küçük esnafın artık dayanma güçleri kalmadı buna acil önlemler alınması istiyoruz. Bu zor dönemden küçük esnafımıza acilen faizsiz kredi çıkarılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Develi esnaflarından İsa Özdemir "Kısıtlamalar virüsün bitmesi için gerekli olan bir şey ama küçük esnafın zor durumda kalıyor. Biliyorsunuz ki büyük zincir marketler çalışıyor ama küçük esnafımız çalışamıyor, esnaflarımız bir yıldır bayramı bekliyor satış artar da zararımı karşılarım diye. Geçen senede mağduriyet olmuştu bu konuda ve bu sene de aynı mağduriyeti esnafımız yaşıyor. Benim buradan vatandaşlarımıza bir çağrım olacak; Kapanmaya 3 gün var Perşembe günü akşam 19:00'ye kadar kapanma için yapacağınız bütün alışverişlerinizi küçük marketlerden küçük bakkallarda yaparak destek olmanızı istiyoruz çünkü onlar 21 gün boyunca kapalı olacaklar en azından bu 3 günde onlara bir olsun destek olmamız lazım" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI