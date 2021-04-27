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  3. Tam kapanma öncesi belediye başkanı vatandaşa şahsi numarasını dağıttı

Tam kapanma öncesi belediye başkanı vatandaşa şahsi numarasını dağıttı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, tam kapanma döneminde Kemer halkının yanında olmak amacıyla sosyal medya hesabından şahsi numaralarını verdi.

Tam kapanma öncesi belediye başkanı vatandaşa şahsi numarasını dağıttı

Başkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi tedbirleri kapsamında açıkladığı tam kapanma ile ilgili açıklama yaptı. Topaloğlu, 29 Nisan saat 19.00 ile 17 Mayıs 05.00 arasında 17 gün tam kapanma uygulanacağının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Kemer halkının yanında olacaklarını kaydetti.

Kemer halkının ihtiyaçlarını karşılamak için 7/24 belediyenin hizmet vereceğini belirten Başkan Topaloğlu, vatandaşların ihtiyaç duymaları halinde kendisini ve belediyeyi arayabileceklerini belirtti. Topaloğlu, tam kapanma döneminde vatandaşların 0532 209 62 49 - 0532 441 01 77 şahsi numaralarını ve 444 0 297 - 0242 814 15 03 numaralı Kemer Belediyesi İletişim Merkezi'ni (KEBİM) arayabileceklerini ifade etti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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