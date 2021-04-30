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Tam kapanma sürecinin ilk gününde Van sokakları boş kaldı

Dün akşam saat 19.00'dan itibaren Van'da da 17 günlük tam kapanma süreci başlamasının ardından sokaklar boş kaldı.

Tam kapanma sürecinin ilk gününde Van sokakları boş kaldı

Koronavirüs salgınındaki vaka artışı dolayısıyla tüm ülkede geçerli olacak tam kapanma süreci uygulanmaya konuldu. İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda korona virüsle mücadeledeki kural ve önlemleri içeren "Tam Kapanma" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti. Bu kapsamda, Türkiye genelinde dün akşam saat 19.00 itibarıyla başlayan ve 17 günü kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Sağlık Bakanlığının vaka oranlarını gösteren haritada en iyi durumda olan Van'da, tam kapanma süreci ile birlikte cadde ve sokaklar boş kalırken, İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde tedbirlerini artırdı. Şehir giriş ve çıkışları başta olmak üzere kent merkezinde birçok kontrol noktası kuran ekipler, geçiş yapan araç ve yayaları tek tek durdurarak kimlik ve belge kontrolü yaptı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Tam kapanma sürecinin ilk gününde Van sokakları boş kaldı

Tam kapanma sürecinin ilk gününde Van sokakları boş kaldı

Tam kapanma sürecinin ilk gününde Van sokakları boş kaldı

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