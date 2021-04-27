Çin'in Vuhan kentinde başlayarak bir yılı aşkın süredir tüm dünyanın mücadele ettiği ve büyük kayıplar verilen yeni tip koronavirüs salgınında, artan vaka ve vefat sayılarının önüne geçmek amacıyla Ramazan ayının son iki haftası ve Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma ilan edildi. Bu kapsamda, hafta sonu uygulanan kısıtlama kapsamında yasaklanan alkol satışının tam kapanmada da yasak olup olmadığı merak konusu haline geldi. Peki Tam kapanmada alkol satışı olacak mı? Yasakta alkol satışı yapılacak mı? İşte detaylar...

TAM KAPANMADA ALKOL SATIŞI OLACAK MI?

Dün yapılan Kabine toplantısında Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyesi ile 18 günlük tam kapanma kararı alındı. Ulusa sesleniş konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu kapanma haberinin ardından alkol satışı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

Bu uygulamadan önce, 14 Nisan 2021 tarihinde alınan kısmi kapanma kararıyla hafta sonları ilan eidlen sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle alkol satışına yasak getirilmişti. Ancak tam kapanmada alkol satışının yasak olmayacağı öğrenildi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tekel bayilerinin kapanma süresi boyunca 10.00-17.00 arasında açık olacağını bildirdi.

YASAKTA ALKOL SATIŞI YAPILACAK MI?

"Tam kapanma" kararının ardında 18 gün boyunca da alkol satışı yasağının olup olmayacağı tartışılırken, Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal hesabından yaptığı açıklamada genelge sonrası tekel bayilerinin de kapanma süresi boyunca 10.00-17.00 arasında açık olacağını, yasak kapsamında olmadığını duyurdu. Akbaş, "Bizler açığız sabah 10:00 açlış akşam 17:00 kapanış" dedi.

Bizler açığız sabah 10:00 ? açılış akşam 17:00 ? kapanış — Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ ? (@AybasOzgur) April 26, 2021

NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya'nın aktardığına göre ise koronavirüs salgının kontol altına alınması için uygulanacak tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak.

Kaya, alkol satışına ilişkin yaptığı bilgilendirmede, "30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alkol satışı tüm günlerde yasak." ifadelerine yer verdi.