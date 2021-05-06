Tam kapanmada bankamatikten para çekmeye gidilir mi 2021? Sokağa çıkma kısıtlamasında bankamatiğe gidilir mi? soruları şu aralar vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

TAM KAPANMADA SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Gerçekleşen Kabine toplantısının ardından alınan kararla tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecektir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI NE KADAR, BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL 2021?

2021 Emekli bayram ikramiyesi enflasyon oranında zamlandı ve 1.100 TL olarak hesaplara yatacak.

TAM KAPANMADA BANKAMATİKTEN PARA ÇEKMEYE GİDİLİR Mİ 2021? SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA BANKAMATİĞE GİDİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan en son genelge kapsamında tam kapanmada emeklilerin 6-7 Mayıs’taki maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergâh ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve ATM’lere gidebileceklerini belirtti. Vatandaşların banka şubeleri ve ATM'lere gidip gelmesi için sokağa çıkma yasağında muaf tutulacaklar.

ENGELLİ VE YAŞLI AYLIKLARI İLE SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ ALAN VATANDAŞLAR PARALARINI NASIL ÇEKECEK?

Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin 5-10 Mayıs’ta gerçekleşeceği hatırlatılarak, bu kapsamda, PTT kartına ya da İBAN numarasına gönderileceklerin haricindeki toplam 1 milyon 633 bin 94 hak sahibinin ödemelerinin, valilerin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Hak sahiplerine ödemeleri, ikametlerde teslim edilecek.

TAM KAPANMA NE ZAMAN SONA ERECEK? TAM KAPANMA UZATILACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede tam kapanma sürecinin 17 Mayıs'ta sona ereceği belirtilmişti. Yaklaşan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili ise Bakanlık tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yani tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı şu anlık belli değildir.