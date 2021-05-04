Türkiye'de 29 Nisan günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs günü saat 05.00'de sona erecek olan tam kapanma döneminde İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge içerisinde adı geçmeyen gözlükçülerin durumu merak ediliyor. Bu kapsamda bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar Tam kapanmada gözlükçüler açık mı? Tam kapanmada gözlükçüler çalışıyor mu, kapalı mı? sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırılıyor.

TAM KAPANMADA GÖZLÜKÇÜLER AÇIK MI?

Tam kapanma döneminde İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre gözlükçüler açık olmayacaklar. Bu işletmeler faaliyetlerine tam kapanma döneminde ara verecekler.

TAM KAPANMADA GÖZLÜKÇÜLER ÇALIŞIYOR MU, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre gözlükçüler tam kapanma döneminde çalışmayacaklar ve kapalı olacaklar.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında optisyenlik (gözlükçüler)müesseselerinin faaliyetlerine geçici olarak ara vermeleri gerekmektedir.

Öte yandan göz hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesenin açık olması sağlanacaktır.

Nöbetçi optisyenlik müessesesinin çalışanları; Valilik/Kaymakamlık nöbet listesiyle birlikte “çalışma izni görev belgesi” formunu manuel düzenlemek ve denetim faaliyetleri sırasında kolluk kuvvetlerine ibraz etmek ile ikametle işyeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaklardır."