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Tam kapanmada Hızlı Tren çalışıyor mu? Tam kapanmada Hızlı Tren kullanılıyor mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki tam kapanmayla ilgili genelge gönderildi. Genelgede tüm yasaklar ayrıntıları ile belirtildi. Vatandaşlar da tam kapanma sürecinde ulaşımın nasıl olacağını merak ediyor. Özellikle hızlı trenler hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Tam kapanmada Hızlı Tren çalışıyor mu? Tam kapanmada Hızlı Tren kullanılıyor mu?

Tam kapanmada Hızlı Tren çalışıyor mu? Tam kapanmada Hızlı Tren kullanılıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından 17 günlük tam kapanma kararı duyuruldu.  Buna göre kesintisiz şekilde ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu süreçte hızlı tren ile yolculuk yapmak isteyenler Tam kapanmada Hızlı Tren çalışıyor mu? Tam kapanmada Hızlı Tren kullanılıyor mu? sorularına yanıt arıyor. 

TAM KAPANMADA HIZLI TREN ÇALIŞIYOR MU?

17 günlük tam kapanmada hızlı trenler çalışmaktadır.  Tam kapanma boyunca seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek. Seyahat İzin Belgesi olanlar seyahat süreleri boyunca kısıtlamadan muaf tutulacak. 

Tam kapanmada Hızlı Tren çalışıyor mu? Tam kapanmada Hızlı Tren kullanılıyor mu?

TAM KAPANMADA HIZLI TRENLER KULLANILIYOR MU?

3 haftalık tam kapanma sürecinde hızlı trenler ile yolculuk yapılabilecek. Ancak yolculuk yapabilmek için kişilerin e-Devlet üzerinden ve ya  ALO 199 sistemleri üzerinden seyahat izin belgesi için başvuru alması gerekecek. Başvurusu onaylananlar bu belge ile şehirler arası yolculuk yapabilecek. Herhangi bir mazereti olmayanlara belge verilemeyecek. Başvuru sonucu telefonla SMS ile bilgilendirilecek. Yolculuk esnasında vatandaşlardan HES kodu da istenecek. HES kodu bulundurmak zorunlu olacak. 

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

TAM KAPANMA KONULU GENELGE (TÜM BİLGİLER)

Tam kapanmada Hızlı Tren çalışıyor mu? Tam kapanmada Hızlı Tren kullanılıyor mu?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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