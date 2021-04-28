Tam kapanmada oteller açık olacak mı? Tam kapanmada otel rezervasyonu yapılır mı? Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından pandemiye karşı yeni önlemleri duyurdu. Bu çerçevede, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma dönemine geçildi. 3 hafta sürecek uygulamada merak edilenleri İçişleri Bakanlığı yanıtladı.

TAM KAPANMADA OTELLER AÇIK OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili ''Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.'' ifadelerini kullandı.

Genelgede de oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanların kısıtlamalarda muaf olacağı belirtildi.

TAM KAPANMADA OTEL REZERVASYONU YAPILIR MI?

29 Nisan saat 19.00'da başlayacak olan kesintisiz sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs saat 05.00'da sona erecek. Tam kapanma uygulanacak olan dönemde konaklama tesislerinde rezervasyonu bulunanlar sokağa çıkma ve/veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf tutulacak. Bu dönemde konaklama tesislerine sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişiler gidebilecek.

TAM KAPANMA KONULU GENELGE (TÜM BİLGİLER)