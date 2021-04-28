Tam kapanmada vergi daireleri açık olacak mı? Tam kapanmada vergi daireleri çalışma saatleri

Tam kapanmanın olacağı 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında vergi dairelerinin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Tam kapanmada vergi daireleri açık olacak mı? Tam kapanmada vergi daireleri açık mı? Tam kapanmada vergi daireleri çalışma saatleri haberimizde.

TAM KAPANMADA VERGİ DAİRELERİ AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerinin açık olup olmayacağı hakkında bilgiye rastlanılmadı. 30 Nisan'da Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Vergi yapılandırmaları ödenip ödenmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılma. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Bakanlığı SSK prim borçlarıyla ilgili ve vergi yapılandırmaları konusunda açıklama yapması istendi.

Ancak tam kapanmada kamu kurumlarının 10.00-16.00 saatleri arasında açık olacağı bilinmektedir.

TAM KAPANMADA VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam kapanmada vergi dairelerinin açık olup olmayacağı, kısıtlama varken asıl gidileceği hakkında bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir. Bu nedenle şu an için tam kapanmada vergi dairesi çalışma saatleri henüz belli değildir.

Öte yandan normal şartlarda vergi dairelerinin çalışma saatleri şöyle;

Vergi daireleri saat 08.30'da hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası tatili 12.30 ile 13.30 arasındadır. Mesai 17.00'de sona ermektedir.

Tam kapanmada tapu daireleri açık mı? Tam kapanmada tapu dairesi çalışma saatleri