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Tam kapanmada tapu daireleri açık mı? Tam kapanmada tapu dairesi çalışma saatleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam kapanmaya geçilecek denilmesinin ardından tam kapanma sürecinde kamu kurumlarının açık olmayacağı merak ediliyor. Bizler de Tam kapanmada tapu daireleri açık mı?sorusuna haberimizde yanıt verdik. İşte Tam kapanmada tapu dairesi çalışma saatleri...

Tam kapanmada tapu daireleri açık mı? Tam kapanmada tapu dairesi çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma konulu genelgeye göre 26 Nisan saat 19.00 ile 17 Mayıs saat 05.00 tarihleri arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Genelgede kısıtlamadan muaf olan kişiler ve yerler de belirtildi. Peki Tam kapanmada tapu daireleri açık mı? İşte  Tam kapanmada tapu dairesi çalışma saatleri...

TAM KAPANMADA TAPU DAİRELERİ AÇIK MI?

17 günlük tam kapanmada tapu daireleri açık olacak ve konut satışı yapılabilecek. Tapu dairelerine sadece randevusu olan kişiler gidebilecek, randevusuz olan kişilerin işlemleri kesinlikle yapılmayacak. Tapu randevusu alan kişiler telefonlarına gelen kısa mesaj bilgisi ile kısıtlamadan sadece o saatler arasında muaf tutulacak. Randevusu olan vatandaşlar kendilerine gelen mesajı göstererek kısıtlamadan muaf olacak. 

TAM KAPANMADA TABU DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam kapanma sürecinde tapu daireleri saat 10:00 - 16:00 saatleri arasında hizmet verecek. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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