Tamamen bitti demişti! Buket Aydın, eski aşkı Emir Sarıgül ile yakalandı

Ekranların başarılı ve sevilen spikeri Buket Aydın, eski eşi Erce Baykal la boşanmasının ardından adı Emir Sarıgül ile aşk dedikodularına karışınca çok sinirlenmiş ve tepki göstermişti. Ancak aradan çok fazla zaman geçmeden ikilinin aşkını belgeleyen fotoğraflar magazin basının da şok etkisi yaratmıştı. Haliyle Buket Aydın'ın yalan haber diye isyan ettiği dedikoduların doğru olduğu netlik kazandı.

BİTTİ DEDİ, TEKNEDE YAKALANDI

Emir Sarıgül ile olan ilişkisi Buket Aydın'a ne yazık ki yaramadı. Magazin gündemine özel hayatı ile gündeme gelen Buket Aydın bu durumdan rahatsız olarak Emir Sarıgül ile ilişkisini bitirdiğini duyurdu.

Bir gazeteci Buket Aydın'ın eski aşkı Emir Sarıgül ile barıştığını ve evleneceğini duyurmuştu. İddiaları sert bir dille yalanlayan Buket Aydın yine şaşırttı. Kısa süre önce Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını söyleyen Aydın, Yeniköy'de sevgilisinin teknesine binerken görüntülendi.