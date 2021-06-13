EURO 2020: İngiltere - Hırvatistan maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiEURO 2020: Belçika 3 - 0 Rusya maçı canlı izle | Maç sonucu13 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı Trabzonspor'dan yılın bombası! Fas asıllı yıldız Munir El Haddadi mercek altındaYEO Teknoloji halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? | Yeo Teknoloji halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi öncesinde cevapladı: Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu?Koronavirüsün belirtileri bir kez daha değişti! Bazı semptomlar listeden çıkarıldı, yenileri eklendi... İşte yeni semptomlar...Duru güzelliğiyle büyüledi! Serenay Sarıkaya Bodrum'da bikinili görüntülendiTamamen bitti demişti! Buket Aydın, eski aşkı Emir Sarıgül ile yakalandıSınıfta kalma var mı lise? Lise sınıfta kalma olacak mı 2021?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Tamamen bitti demişti! Buket Aydın, eski aşkı Emir Sarıgül ile yakalandı

Tamamen bitti demişti! Buket Aydın, eski aşkı Emir Sarıgül ile yakalandı

Başarılı spiker Buket Aydın Emir Sarıgül ile olan ilişkisiyle magazin gündeminden düşmüyor. Kariyerine zara verdiği için Sarıgül ile olan ilişkisini noktaladığını açıklayan Buket Aydın, Yeniköy'de sevgilisinin teknesine binerken görüntülendi.

Tamamen bitti demişti! Buket Aydın, eski aşkı Emir Sarıgül ile yakalandı

Ekranların başarılı ve sevilen spikeri Buket Aydın, eski eşi Erce Baykal la boşanmasının ardından adı Emir Sarıgül ile aşk dedikodularına karışınca çok sinirlenmiş ve tepki göstermişti. Ancak aradan çok fazla zaman geçmeden ikilinin aşkını belgeleyen fotoğraflar magazin basının da şok etkisi yaratmıştı. Haliyle Buket Aydın'ın yalan haber diye isyan ettiği dedikoduların doğru olduğu netlik kazandı.

Tamamen bitti demişti! Buket Aydın, eski aşkı Emir Sarıgül ile yakalandı

BİTTİ DEDİ, TEKNEDE YAKALANDI

Emir Sarıgül ile olan ilişkisi Buket Aydın'a ne yazık ki yaramadı. Magazin gündemine özel hayatı ile gündeme gelen Buket Aydın bu durumdan rahatsız olarak Emir Sarıgül ile ilişkisini bitirdiğini duyurdu. 

sunucu-buket-aydin-kanal-d-baskanligina-atandi-11666025-3498-m.jpg

Bir gazeteci Buket Aydın'ın eski aşkı Emir Sarıgül ile barıştığını ve evleneceğini duyurmuştu. İddiaları sert bir dille yalanlayan Buket Aydın yine şaşırttı. Kısa süre önce Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını söyleyen Aydın, Yeniköy'de sevgilisinin teknesine binerken görüntülendi.

0x0-buket-aydin-yine-buyuk-konustu-iddialari-yalanlayan-buket-aydin-utanc-duyuyorum-dedigi-emir-sarigul-ile-yeniden-birlikte-1623577403482.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT