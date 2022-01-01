Tamanit ne demek, TDK'ya göre Tamanit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tamanit ne demek? Tamanit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tamanit kelimesi. Peki tamanit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tamanit nedir, tamanit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAMANİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tamanit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tamanit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre tamanit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğal kalsiyum ve demir fosfat

