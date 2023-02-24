Tamas Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tamas Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tamas Farkas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.