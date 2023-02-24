Tamas Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Farkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tamas Farkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tamas Farkas 14 Temmuz 2003 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tamas Farkas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Tamas Farkas, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tamas Farkas'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tamas Farkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tamas Farkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Debrecen U17
1 Temmuz 2020 yılında Debrecen U19
1 Temmuz 2021 yılında Debrecen II
1 Ocak 2023 yılında Debrecen
Tamas Farkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tamas Farkas şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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