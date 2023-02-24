Tamas Kadar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Kadar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Kadar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Kadar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Kadar 14 Mart 1990 tarihinde Veszprém şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Kadar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Tamas Kadar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tamas Kadar'nin Paksi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tamas Kadar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Kadar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tamas Kadar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Kadar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Zalaegerszeg

1 Ocak 2008 yılında Newcastle

1 Ocak 2011 yılında Huddersfield

1 Şubat 2011 yılında Newcastle

7 Ağustos 2012 yılında Roda JC

31 Ocak 2013 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2013 yılında Roda JC

1 Temmuz 2013 yılında Diósgyőr

30 Ocak 2015 yılında Lech Poznan

10 Şubat 2017 yılında Dinamo Kiev

28 Şubat 2020 yılında SD Luneng

12 Nisan 2021 yılında TJ Jinmen Tiger

31 Aralık 2021 yılında SD Taishan

10 Şubat 2022 yılında Újpest FC

20 Temmuz 2022 yılında Paksi FC

Tamas Kadar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Kadar şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tamas Kadar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zalaegerszegi TE (2004–2006)

Macaristan takımında 4 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 1 gol atmıştır.

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