Tamas Rubus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Rubus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tamas Rubus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tamas Rubus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tamas Rubus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Rubus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tamas Rubus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Rubus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Rubus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Rubus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Rubus 13 Temmuz 1989 tarihinde Békéscsaba şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Rubus Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tamas Rubus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 29 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tamas Rubus'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tamas Rubus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Rubus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Tamas Rubus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Rubus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Békéscsaba U17

1 Temmuz 2005 yılında Békéscsaba U19

1 Temmuz 2007 yılında Békéscsaba

21 Temmuz 2010 yılında Újpest FC

17 Şubat 2012 yılında Vasas SC

30 Haziran 2012 yılında Újpest FC

30 Temmuz 2013 yılında Nyíregyháza

29 Temmuz 2019 yılında Kisvárda

Tamas Rubus kimdir

Tamas Rubus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Rubus şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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Tamas Rubus nereli

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