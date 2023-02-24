Tamas Tajthy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Tajthy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Tajthy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Tajthy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Tajthy 29 Ağustos 1991 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Tajthy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Tamas Tajthy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tamas Tajthy'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tamas Tajthy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Tajthy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamas Tajthy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Tajthy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Diósgyőr U17

24 Temmuz 2008 yılında Újpest U19

1 Temmuz 2010 yılında Újpest FC

13 Şubat 2013 yılında Lombard Pápa

8 Ağustos 2014 yılında Mezőkövesd

14 Temmuz 2016 yılında ETO FC Győr

15 Temmuz 2019 yılında BFC Siófok

2 Temmuz 2021 yılında FC Ajka

Tamas Tajthy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Tajthy şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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