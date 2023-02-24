Tamas Turi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamas Turi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamas Turi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamas Turi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamas Turi 19 Ağustos 1995 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Turi Tamás Kristóf şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamas Turi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 18 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Tamas Turi'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tamas Turi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamas Turi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamas Turi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamas Turi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Pécsi MFC U17

1 Ocak 2013 yılında Pécsi MFC U19

1 Temmuz 2014 yılında Pécsi MFC II

16 Şubat 2015 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2015 yılında Pécsi MFC II

1 Temmuz 2016 yılında Pécsi MFC

18 Şubat 2018 yılında Kozármisleny

Tamas Turi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamas Turi şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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