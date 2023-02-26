Tamaz Sharvashidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamaz Sharvashidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamaz Sharvashidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamaz Sharvashidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamaz Sharvashidze 6 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თამაზ შარვაშიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamaz Sharvashidze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Merani Martvili futbol takımında oynamaktadır. Merani Martvili takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tamaz Sharvashidze'nin Merani Martvili ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tamaz Sharvashidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamaz Sharvashidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamaz Sharvashidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamaz Sharvashidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında T. Kutaisi II

17 Mayıs 2022 yılında FC Samgurali II

1 Ağustos 2022 yılında Merani Martvili

Tamaz Sharvashidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamaz Sharvashidze şuan Merani Martvili takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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