Tambe Charles Mchinda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tambe Charles Mchinda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tambe Charles Mchinda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tambe Charles Mchinda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tambe Charles Mchinda 4 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tambe Charles Mchinda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 4 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Tambe Charles Mchinda'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tambe Charles Mchinda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tambe Charles Mchinda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Kasım 2021 yılında Shooting Stars
4 Ekim 2022 yılında Remo Stars FC
Tambe Charles Mchinda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tambe Charles Mchinda şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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