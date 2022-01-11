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Tamburi ne demek, TDK'ya göre Tamburi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tamburi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tamburi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tamburi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tamburi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tamburi ne demek, TDK'ya göre Tamburi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tamburi ne demek? Tamburi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tamburi kelimesi. Peki tamburi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tamburi nedir, tamburi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TAMBURİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tamburi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tamburi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tamburi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tambur çalan kimse

TAMBURİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta / Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plakta

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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