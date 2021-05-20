TAMEK Gıda nedir, ne demek? Ne zaman kuruldu? TAMEK Gıda kimin, sahibi kim? soruları şu sırlar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde yer verdik.

TAMEK GIDA NEDİR, NE DEMEK? NE ZAMAN KURULDU?

Açılımı "Türk Alman Meyve Ekstreleri Kumpanyası" olan TAMEK Gıda, İstanbul merkezli bir holding olarak 1955 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bağlı Demirtaş beldesinde kurulmuştur.

Mehmet Sipahioğlu ve Alman bir ortak ile şirket kurulmuş ancak bir yıl sonra Alman ortağı ayrılmıştır. Salça, ketçap, bezelye konservesi, reçel, meyve suyu, mısır, tropik kokteyl ve turşu gibi gıda ürünleri pazarında faaliyet göstermektedir. 1992'de Türkiye'nin ilk diyabetik reçelini ve 1993'de ilk teneke kutulu meyve suyunu üretti. Holding gazlı içeçek markası Fruko'yu 2002 yılında PepsiCo'ya satmıştır.

TAMEK GIDA KİMİN, SAHİBİ KİM?

TAMEK Gıda'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mehmet Melih Sipahioğlu olduğu bilinmektedir.

NE OLDU?

Gıda alanında büyümeyi hedefleyen OYAK, Türkiye'nin önde gelen meyve suyu, konserve ve salça üreticilerinden Tamek Gıda'yı satın alıyor. Devir için Rekabet Kurumu'nun onayı bekleniyor.

Demir çelik, kimya, çimento, enerji, hizmet ve otomotiv başta olmak üzere bir çok sektörde faaliyet gösteren OYAK, Türkiye’nin önde gelen gıda üreticilerinden Tamek Gıda’yı bünyesine katıyor.

Bir süre önce Türkiye’nin en büyük yerli çikolatalı ürünler ve atıştırmalık üreticilerinden Sanset Gıda’yı satın alan OYAK bu kez meyve suyu, konserve ve salça devi Tamek için harekete geçti. Balıkesir ve Manisa’da üç fabrikası olan Türkiye’nin önde gelen gıda şirketlerinden Tamek’in satın alma anlaşması geçen haftalarda tamamlandı.

Hektaş ile birlikte tarım ve gıda sektöründe önemli bir yeri olan OYAK, bu sektördeki gücünü arttırmak için ardı ardına satın almalara başladı. Sagra ve Tamek operasyonuyla, Hektaş’la henüz toprakta başlayan tarım ve gıda faaliyetlerini son tüketiciye taşımış oldu.