Tamir Adi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamir Adi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tamir Adi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tamir Adi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tamir Adi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamir Adi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tamir Adi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamir Adi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamir Adi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamir Adi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamir Adi 2 Mayıs 1993 tarihinde Beer Sheva şehrinde doğmuştur.  İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עדי תמיר şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamir Adi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.B SOCCER LTD yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tamir Adi'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tamir Adi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tamiradi/

Tamir Adi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamir Adi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Tamir Adi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamir Adi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında M. Beer Sheva

12 Eylül 2012 yılında FC Ashdod

17 Ocak 2013 yılında Hakoah Amidar

30 Haziran 2013 yılında FC Ashdod

5 Şubat 2014 yılında Hakoah Amidar

30 Haziran 2015 yılında FC Ashdod

17 Ağustos 2015 yılında I. Kiryat Gat

3 Şubat 2016 yılında H. Ramat Gan

1 Temmuz 2018 yılında Hapoel Katamon

1 Temmuz 2019 yılında B. Jerusalem

8 Eylül 2022 yılında Kiryat Shmona

30 Ocak 2023 yılında B. Jerusalem

Tamir Adi kimdir

Tamir Adi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamir Adi şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hapoel Beer Sheva, Maccabi Beer Sheva

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tamir Adi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Hrvoje İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrvoje İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hrvoje İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hrvoje İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsaac Donkor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Donkor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsaac Donkor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Donkor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dafie Humin Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dafie Humin Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dafie Humin Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dafie Humin Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Gaziantep'te deprem soruşturması! Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi