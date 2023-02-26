Tamir Adi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tamir Adi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tamir Adi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tamir Adi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tamir Adi 2 Mayıs 1993 tarihinde Beer Sheva şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עדי תמיר şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tamir Adi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.B SOCCER LTD yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tamir Adi'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tamir Adi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tamiradi/

Tamir Adi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tamir Adi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tamir Adi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tamir Adi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında M. Beer Sheva

12 Eylül 2012 yılında FC Ashdod

17 Ocak 2013 yılında Hakoah Amidar

30 Haziran 2013 yılında FC Ashdod

5 Şubat 2014 yılında Hakoah Amidar

30 Haziran 2015 yılında FC Ashdod

17 Ağustos 2015 yılında I. Kiryat Gat

3 Şubat 2016 yılında H. Ramat Gan

1 Temmuz 2018 yılında Hapoel Katamon

1 Temmuz 2019 yılında B. Jerusalem

8 Eylül 2022 yılında Kiryat Shmona

30 Ocak 2023 yılında B. Jerusalem

Tamir Adi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tamir Adi şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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