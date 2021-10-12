Tamzara ne demek, TDK'ya göre Tamzara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tamzara ne demek? Tamzara TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tamzara kelimesi. Peki tamzara ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tamzara nedir, tamzara kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAMZARA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tamzara kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tamzara kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğu Anadolu'da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu

- Bu oyunun müziği

