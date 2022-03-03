Tan Yeli ne demek, TDK'ya göre Tan Yeli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tan yeli ne demek? Tan yeli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tan yeli kelimesi. Peki tan yeli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tan yeli nedir, tan yeli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAN YELİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tan yeli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tan yeli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr

