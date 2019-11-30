TANAP Projesi Güzerhahı Haritası nedir? TANAP açılımı nedir? TANAP projesi nerelerden geçiyor? soruları Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan dev projenin açılışını Başkan Erdoğan'ın yapması üzerine merakla araştırılıyor. 21. YY en önemli enerji projeleri arasında sayılan bu dev projenin tüm merak edilen detayları haberimizde...

TANAP PROJESİ GÜZERGAHI HARİTASI NEDİR? TANAP PROJESİ NERELERDEN GEÇİYOR? TANAP AÇILIMI NEDİR?

TANAP Projesi nedir? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. TANAP’ta bugün tarihi gün. Azeri gazı Anadolu topraklarından geçerek, Avrupa’ya ulaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek törene 7 ülkeden de üst düzey katılım oldu. Vatandaşlar TANAP Projesi nedir, boru hattı güzergahı nasıl? merak ediyor. İşte yanıtı...

TANAP PROJESİ NEDİR, AÇILIMI NEDİR?

Açılımı Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı olan TANAP projesinin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada TANAP'ın Avrupa'ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları da tamamlanmış olup 30 Kasım 2019'da gerçekleştirilecek. 'TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni' ile Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturmuş olacağız. Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturan Trans Adriyatik Gaz Boru Hattı Projesi'nin 2020'de ticari işletmeye alınarak akabinde yıllık 10 milyar metreküp Azeri gazının Avrupa'ya arz edilmesine başlanacaktır." bilgisini vermişti.

TANAP'ın Avrupa bağlantısını sağlayacak istasyonun açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı İlham Aliyev'in katılacağı törenle yapılacak.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı, 1 Temmuz 2019 itibarıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya iletmek üzere hazır hale geldi.

TANAP PROJESİ GÜZERGAHI HARİTASI NEDİR?

TANAP'ın Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde başlayan yolculuğu, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçerek Türkiye-Yunanistan sınırında sona eriyor.

Toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan boru hattının, Türkiye-Gürcistan sınırında başlayan ve Eskişehir çıkış istasyonuna ulaşan Faz 0 bölümünde ilk test gazı 23 Ocak 2018'de basıldı. Faz 0 bölümünün resmi açılışı ise 12 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katıldığı törenle Eskişehir'de gerçekleştirildi. Resmi açılışın ardından, 30 Haziran'da ticari operasyon faaliyetine başlandı.

TANAP'ta, SOCAR ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın ortak girişimi olan Güney Gaz Koridoru AŞ'nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ'nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.

AZERBAYCAN DA AVRUPA'NIN GAZ TEDARİKÇİSİ OLACAK

TANAP'ın doğusundan batısına kadar tamamı "gazlandırılmış" durumda. Önümüzdeki yıl ticari gaz akışının başlamasıyla birlikte bu açılan yeni koridor üzerinden Azerbaycan'da Avrupa'nın yeni gaz tedarikçisi konumuna gelmiş olacak.

TANAP AÇILIMI NEDİR?

TANAP, Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı üç yıldır süren ve Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak bir projedir. Tam adı ise, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'dır. Yapımı yaklaşık üç yıldır süren proje 12 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun katılımıyla açıldı.

Yılda 16 milyar metreküp doğalgaz sevkiyat kapasitesine sahip olan 1,850 kilometre uzunluğundaki TANAP, Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 12'sini tek başına karşılayacak. Hattın Türkiye'den sonra Avrupa'ya uzayan başka bir hatta bağlanarak AB'nin Rus doğalgazına bağımlılığını azaltması bekleniyor.

TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacaktır. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacaktır. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer alacaktır. TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi Marmara Deniz geçişi olmak üzere toplam 1850 km ana hat ile Türkiye içerisindeki çıkış noktalarına olan bağlantı hatlarının işletmesinde kullanılmak üzere sayı ve nitelikleri aşağıda belirtilen yer üstü tesislerinden oluşmaktadır:

7 adet kompresör istasyonu,

7 adet kompresör istasyonu,

4 adet ölçüm istasyonu,

11 adet pig istasyonu,

49 adet blok vana istasyonu ve

Türkiye’deki ulusal doğal gaz şebekesini beslemek üzere 2 adet gaz çıkış istasyonu

Projede yer üstü tesislerine ilaveten geçici olarak kullanılmak üzere işçilerin konaklayacağı kamp sahaları, boru depolama alanları ve erişim yolları da tesis edilecektir.