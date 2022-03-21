Tanatoloji ne demek, TDK'ya göre Tanatoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tanatoloji ne demek? Tanatoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tanatoloji kelimesi. Peki tanatoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tanatoloji nedir, tanatoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TANATOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tanatoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tanatoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre tanatoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ölümün belirtilerini, koşullarını ve nedenlerini inceleyen bilim dalı

