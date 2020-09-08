Türk Halk müziği sanatçısı Taner Olgun yaşamını yitirdi. Türküleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Olgun'un ölüm haberini alanlar derin üzüntü duydu. Peki Taner Olgun kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü?

TANER OLGUN KİMDİR?

Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ne bağlı Arap Köyü nüfusuna kayıtlı olan Taner Olgun özellikle seslendirdiği türkülerle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti. İlk bestesi 'Gelin Eyledim' kaseti ile ismini duyuran sanatçı daha sonra 'Sen olsan ağlaman mı', 'Gel gel', 'Yar ağladı ben ağladım', 'Hasret çektiren utansın', 'Olma sakın', 'Gidelim mi kara gözlüm ne dersin' gibi birçok başarılı türkü seslendirdi.

TANER OLGUN NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Kırıkkaleli olan başarılı türkücü 44 yaşında koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.