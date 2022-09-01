Tankurt Manas'ın eşi Burcu Bininci kimdir, nereli, kaç yaşında?

2016 yılında "Bu Benim Olayım" adlı şarkısıyla O Ses Türkiye yarışmasına katılan ve yarışmayı 4. olarak bitiren Tankurt Manas, Burcu Bininci ile hayatını birleştirdi. Bunun üzerine 'Tankur Manas'ın eşi Burcu Bininci kimdir, nereli, kaç yaşında?' soruları merak edildi. İşte detaylar...

TANKURT MANAS'IN EŞİ BURCU BİNİNCİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

6 Temmuz 1986 tarihinde Erzurum‘da dünyaya gelen Tankurt Manas aslen Rize Hemşin’lidir. Çocukluğu, babası memur olduğu için görev yeri olan Aydın‘da geçti. Oyunculuğa başlamadan önce ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çok farklı işlerde çalıştı.

Anadolu Ateşi’ndeki bir hoca tarafından keşfedilerek dans ekibine çağırıldı. Bir yıl kadar Anadolu Ateşi’nde dans etti. Daha sonra 2007 yılında tanıştığı Meral Okay‘ın teklifi ile “Bir Bulut Olsam” Dizisi’nde oynayarak ilk dizi projesinde yer almış oldu. Daha sonra Dürüye’nin Güğümleri, Bir Bulut Olsam, Sensiz Yaşayamam gibi dizilerde yer aldı.