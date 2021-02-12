Tanrı Bulmaca anlamı nedir? Tanrı Bulmaca karşılığı nedir?

7'den 70'e herkesin oynamayı sevdiği bulmacalar yıllardır gazetelerde ve ya farklı alternatiflerle karşımıza çıkıyor. Bulmacada çıkan bir çok kelimenin cevabını bilemediğinde hemen telefonlarına sarılarak internette aramalar yapıyor. Son olarak en çok aratılan kelime 'Tanrı' oldu. Biz de sizler için merak edilen sorunun yanıtını haberimizde verdik.

TANRI BULMACA ANLAMI NEDİR?

Tanrı kelimesinin karşılığı aşağıdakilerdir;

ALLAH

ÇALAP

OĞAN

YEZDAN

RAB

İLAH

CEBERUT

YARADAN

MEVLA

HALİK

HÜDA

HU

KARE BULMACA NEDİR?

Kare bulmaca, çeşitli konulara dair soruların cevaplarının kare, dikdörtgen veya benzer şekillerdeki bir tabloda yer alan boş karelerden veya kutulardan her birine bir harf yazılması ile çözülen keyifli bilgiye dayalı bir bulmaca türüdür. Soruların cevapları soldan sağa veya yukarıdan aşağıya olacak şekilde tabloya yerleştirilebilir. Soruya ait numaralar her bir satır ve sütunun başında veya bazı ülkelerde yanıtın ilk harfinin yazılacağı kutu içinde bulunur. Soruların cevapları birbirinden siyah kutularla ayrılır.

ÇENGEL BULMACA NEDİR?

Genellikle gazetelerin veya dergilerin bulmaca eklerinde verilen, sorulan soruya istenilen uzunlukta cevap verme oyunudur. Çebgel bulmacanın çözümü bittikten sonra daha onceden yuvarlak içine alinan harfler alttaki anahtar kelimeye yazildiğinda, güzel bir söz veya bir kelimeye ulaşılır.