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Tanrı ne demek, TDK'ya göre Tanrı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tanrı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tanrı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tanrı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tanrı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tanrı ne demek, TDK'ya göre Tanrı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tanrı ne demek? Tanrı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Tanrı kelimesi. Peki Tanrı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tanrı nedir, Tanrı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TANRI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tanrı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Tanrı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah
- Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan

TANRI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İnsanlar Tanrı rahmeti olan yağmurun yüzünü çoktan unutmuşlardı.

TANRI KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- Tanrı'nın günü
- Tanrı'ya şükür
- Tanrı aşkına
- Tanrı korusun
- Tanrı yarattı dememek

TANRI KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tanrıtanımaz, çok tanrılı
- tanrı bilimi, Tanrı kayrası, Tanrı misafiri, Tanrı vergisi, çok tanrıcı, kamu tanrıcı, tek tanrıcı, tüm tanrıcı

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