Son dakika haberlerinde gazeteci Tansel Semerci'nin vefat haberini gören sevenleri hüzne boğulurken, onu tanımayanlar ise kim olduğunu araştırmaya başladı. Tansel Semerci'nin kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Onu tanıyanlar ise vefat haberinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla arama motorlarında "öldü mü, neden öldü?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Tansel Semerci kimdir? Nereli, kaç yaşında? Tansel Semerci öldü mü, neden öldü? Haberimizde soru başlıklarına yer verdik.

TANSEL SEMERCİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tansel Semerci, 1970 yılında dünyaya geldi. 1990 yılında İletişim Fakültesi mezunu olan Semerci, Nokta Dergisi, Sabah gazetesi, Pankobirlik ve ABB Basın gibi önemli gazete ve yayınlarda çalıştı. Yakın zamanda emekli olan Semerci 51 yaşındadır.

Gazeteci Tansel Semerci hakkında yeterli biyografik bilgiye ulaşılamamaktadır. Detaylar geldikçe, haberimize güncelleme yapılacaktır.

TANSEL SEMERCİ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Tansel Semerci Covid nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybetti. Semerci'nin yakın arkadaşı gazeteci Oya Armutçu gözyaşlarıyla acı olayı anlatırken, ''Ne yazık ki aşı olmaya ikna edemedik. Çok da dikkatliydi ama virüsü kapmış bir kere, kurtaramadık'' ifadelerini kullandı.