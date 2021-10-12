Tansık ne demek, TDK'ya göre Tansık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tansık ne demek? Tansık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tansık kelimesi. Peki tansık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tansık nedir, tansık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TANSIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tansık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tansık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsan aklının alamayacağı, şaşırtıcı, olağanüstü olay, mucize



TANSIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir gün Oğuz Atay'ın bir tansık gibi edebiyatımızdan geçtiğini kavrayacağız.

