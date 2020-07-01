Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında sosyal medya tartışması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'a Twitter'da yapılan ahlaksız saldırıya ilişkin konuşan Gazeteci Şaban Sevinç'in "Sen buradan Esra Hanım üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yalakalık yapacaksın diye bildiklerimiz söylemeyelim mi?" dedi.

Şaban Sevinç'in bu sözlerine 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Sen ne anlarsın yalakalıktan, yalakalık senin gibilere mahsustur" şeklinde yanıt verdi.. Bu durum tartışmanın alevlenmesine neden oldu.

"BENİM KİMSEYE SELAM GÖNDERME İHTİYACIM YOK"

Gazeteci Şaban Sevinç "Sen buradan AK Parti'nin üst bakanlarına selam göndereceksin diye ben bildiklerimi söylemeyecek miyim? sen beni susturacak mısın?" dedi. Mehmet Metiner, Sevinç'in sözlerine "Benim kimseye selam gönderme ihtiyacım yok" cevabıno verdi.

"SKYPE'TAN EFELENMEYE BENZEMEZ O İŞLER"

Gazeteci Sevinç, Metiner'e "Ağzından lağım akıyor, ben ona haddini bildiririm Ankara'ya döndüğünde. Onu da söyleyeyim. Skype'tan efelenmeye benzemez o işler" dedi.

Metiner, Sevinç'e "Görüşürüz o zaman, ısıran dişini göstermez" cevabını verdi.