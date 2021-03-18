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Tanzanya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tanzanya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tanzanya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Tanzanya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Tanzanya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tanzanya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti. Afrika'nın orta-doğu bölgesinde yer alan bağımsız ülke. Ülkenin kuzeyinde Kenya ve Uganda, batısında Ruanda, Burundi ve Kongo DC, güneyinde Zambiya, Malavi ve Mozambik yer alır. Tanzanya'nın doğusunda ayrıca Hint Okyanusu kıyıları yer almaktadır.

Tanzanya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Tanzanya 59734218 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 24. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0077 olduğu görülmektedir.

Tanzanya'nın Müslüman Nüfus sayısı 13,218,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 30,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Tanzanya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tanzanya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tanzanya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Tanzanya'nın yüz ölçümü 939137 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Tanzanya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 61500  km²    Karasal Alan : 885800 km²

Tanzanya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tanzanya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tanzanya'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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