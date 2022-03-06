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Tanzim ne demek, TDK'ya göre Tanzim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tanzim kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tanzim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tanzim nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tanzim kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tanzim ne demek, TDK'ya göre Tanzim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tanzim ne demek? Tanzim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tanzim kelimesi. Peki tanzim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tanzim nedir, tanzim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TANZİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tanzim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tanzim kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tanzim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıraya koyma, sıralama
- Düzenleme, düzen verme, yoluna koyma

TANZİM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tanzim etmek
- tanzim olunmak

TANZİM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tanzim satışı

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