Tanzimatçılık ne demek, TDK'ya göre Tanzimatçılık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tanzimatçılık ne demek? Tanzimatçılık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Tanzimatçılık kelimesi. Peki Tanzimatçılık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tanzimatçılık nedir, Tanzimatçılık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TANZİMATÇILIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tanzimatçılık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Tanzimatçılık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanzimat yanlısı olma durumu

