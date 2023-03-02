Taofiq Olomowewe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taofiq Olomowewe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taofiq Olomowewe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Taofiq Olomowewe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Taofiq Olomowewe 2 Ocak 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere,Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Taofiq Olomowewe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Contact yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ramsgate FC futbol takımında oynamaktadır. Ramsgate FC takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Taofiq Olomowewe'nin Ramsgate FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Taofiq Olomowewe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Taofiq Olomowewe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Mart 2016 yılında Burnley U21
1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz
6 Eylül 2017 yılında Maldon/Tiptree
27 Ekim 2017 yılında Wealdstone
1 Aralık 2018 yılında Enfield Town
11 Aralık 2018 yılında Worthing
14 Aralık 2018 yılında Hendon
1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz
27 Eylül 2019 yılında Hungerford
20 Ocak 2020 yılında Chelmsford
1 Temmuz 2020 yılında Hemel
17 Kasım 2020 yılında Braintree
18 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz
10 Ağustos 2021 yılında Weymouth FC
15 Şubat 2022 yılında Dulwich Hamlet
21 Mart 2022 yılında Weymouth FC
25 Mart 2022 yılında Dulwich Hamlet
31 Mayıs 2022 yılında Weymouth FC
1 Temmuz 2022 yılında Welling Utd.
14 Şubat 2023 yılında Ramsgate
Taofiq Olomowewe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Taofiq Olomowewe şuan Ramsgate FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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