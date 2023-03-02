Taofiq Olomowewe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taofiq Olomowewe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taofiq Olomowewe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Taofiq Olomowewe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Taofiq Olomowewe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taofiq Olomowewe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taofiq Olomowewe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taofiq Olomowewe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taofiq Olomowewe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taofiq Olomowewe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taofiq Olomowewe 2 Ocak 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur.  İngiltere,Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taofiq Olomowewe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Contact yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ramsgate FC futbol takımında oynamaktadır. Ramsgate FC takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Taofiq Olomowewe'nin Ramsgate FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Taofiq Olomowewe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taofiq Olomowewe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mart 2016 yılında Burnley U21

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2017 yılında Maldon/Tiptree

27 Ekim 2017 yılında Wealdstone

1 Aralık 2018 yılında Enfield Town

11 Aralık 2018 yılında Worthing

14 Aralık 2018 yılında Hendon

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

27 Eylül 2019 yılında Hungerford

20 Ocak 2020 yılında Chelmsford

1 Temmuz 2020 yılında Hemel

17 Kasım 2020 yılında Braintree

18 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

10 Ağustos 2021 yılında Weymouth FC

15 Şubat 2022 yılında Dulwich Hamlet

21 Mart 2022 yılında Weymouth FC

25 Mart 2022 yılında Dulwich Hamlet

31 Mayıs 2022 yılında Weymouth FC

1 Temmuz 2022 yılında Welling Utd.

14 Şubat 2023 yılında Ramsgate

Taofiq Olomowewe kimdir

Taofiq Olomowewe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taofiq Olomowewe şuan Ramsgate FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Taofiq Olomowewe nereli

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