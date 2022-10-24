Tapu bilgileri sorgulama işlemi 2022 | Başkasına ait tapu sorgulama işlemi nasıl yapılır? TC kimlik ile tapu öğrenilir mi?

Gayrimenkul alacak olan vatandaşlar, gelecekte bir sıkıntı yaşamamak adına tapu bilgilerini sorgulayarak sorun yaşamamak ister. Özellikle başkasına ait bir mülkün tapusu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenle de bu işlem hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bizler de araştıranlar için Tapu bilgileri sorgulama işlemi 2022 ve Başkasına ait tapu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

TAPU BİLGİLERİ SORGULAMA İŞLEMİ 2022

Tapu bilgilerinizi e- Devlet üzerinden sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Bunun yanında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinde parsel sorgulama işlemlerinizi de yapabilirsiniz.

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e- Devlet tapu sorgulama işlemi 2022

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tapu sorgulama

BAŞKASINA AİT TAPU SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Başka bir kişiye ait olan tapuyu sorgulama yapamazsınız. Güvenlik gerekçesi ile bu işleme izin verilmemektedir. Bir kişi tapusunu ancak kendisi sorgulayarak öğrenebilir.

TC KİMLİK İLE TAPU ÖĞRENİLİR Mİ?

T.C. kimlik numarası ile tapu sorgulama işlemi yaparak bilgi alabilirsiniz. Bu işlemi e- Devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Bunun yanında T.C. kimlik numarasına gerek duymadan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesine girerek "Parsel Sorgulama" işlemi yapabilirsiniz.

TC KİMLİK İLE TAPU SORGULAMA 2022

e-Devlet sistemine giriş T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak tapu bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz. Başkası adına sorgulama yapamaz ve bilgi alamazsınız.

TC KİMLİK İLE TAPU ÖĞRENME 2022

BAŞKASINA AİT TAPU ÖĞRENME

Başkasına ait bir tapuyu öğrenemezsin. Bu işlem sadece tapu sahibi tarafından öğrenilebilen gizli bir bilgidir. Kişi e- Devlet üzerinden kişisel bilgileriyle bunu sorgular, ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne giderek bu bilgileri öğrenir.

TAPU KAYIT SORGULAMA

Tapu kaydını e- Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bu işlem kişiye özeldir. Kişisel bilgilerinizi girip işlem yapabilirsiniz.

TAPU KAYIT SORGULAMA