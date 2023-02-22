Tarabina Biweribo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarabina Biweribo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarabina Biweribo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tarabina Biweribo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tarabina Biweribo 11 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tarabina Biweribo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Tarabina Biweribo'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tarabina Biweribo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tarabina Biweribo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tarabina Biweribo şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
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