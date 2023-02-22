Tarabina Biweribo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarabina Biweribo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tarabina Biweribo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tarabina Biweribo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.