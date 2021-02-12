Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2021 Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşları, İş İlanları

Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil görev tanımı nedir, Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil ne iş yapar, Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil Tanımı; Tarak Makinesi Operatörü, tarak makinesini kullanarak elyafın taranmasını sağlama ve makine aksamlarının temizliğini yapma ile ilgili işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2021 Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşları

Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil maaşı ortalama aylık 3000 - TL’dir. En düşük Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil Ne İş Yapar?

a) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak

b) Arızaları ilgililere bildirmek,

c) Makinenin temizliğini yapmak,

d) Manuel sistemde vatkayı makineye taşımak ve besleme sehpasına beslemek,

e) Otomatik sistemde vatka besleme haznesini/dolabını kontrol etmek,

f) Vatka akışını ve tülbent akışını kontrol etmek,

g) Tülbendi kalender silindirlerine aktarmak,

h) Şeridi koylere/fenere aktarmak,

i) Şerit kopmalarına, elyaf sıkışmalarına ve makine ikazlarına müdahale etmek,

j) Koylere kova beslemek,

k) Makine onarımlarına yardımcı olmak,

Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil mesleğinin meslek kodu 8151.24 olarak belirlenmiştir

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