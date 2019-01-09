Taraklı, Akyazı, Karasu, Hendek ve Kocaali ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkisini devam ettiren kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitimin tatil edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Taraklı, Akyazı, Karasu, Hendek ve Kocaali ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, diğer ilçelerde ise eğitimin devam ettiği bildirildi.