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Taraz ne demek, TDK'ya göre Taraz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Taraz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Taraz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Taraz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Taraz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Taraz ne demek, TDK'ya göre Taraz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Taraz ne demek? Taraz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi taraz kelimesi. Peki taraz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre taraz nedir, taraz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TARAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Taraz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre taraz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik

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