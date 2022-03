Tarihi değiştiren büyük zafer 107 yaşında! 18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan törende konuştu: Çanakkale Savaşları kahramanlık destanıdır

Son dakika... I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri'nin yenildiği cephe olan Çanakkale destanını 107.'inci yılı kapsamında Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Törenine gerçekleştirildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra konuşmalara geçildi.

Erdoğan'ın programda yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferimizin 107. yıldönümünün kutlu olmasını temenni ediyorum. İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale Savaşları milletimizin fedakarlık, vatanseverlik gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır. Dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramıştır. Vatanını canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında durabilecek hiçbir kuvvetin olmadığı görülmüştür.

Türk milleti verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuştur. 18 Mart Çanakkale Zaferi sadece bizim değil, Balkanlar'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimizin de ortak zaferidir. Bu şanlı zafer Türkiye'nin ve Türk milletinin olduğu kadar gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlum halkların da zaferidir. Burada sadece Türkiye'nin her ilinden, ilçesinden, hemen her köyünden kahramanların kabirleri yok. Gönül coğrafyamızın dört bir köşesinden gelip burada toprağa düşen şehitlerin mezarları da var.

Her vatan evladının buradaki şehitliklerden çıkaracağı çok büyük dersler olduğunu düşünüyorum. Gittiğim her yerde, gençlerle her buluşmamızda onlara Çanakkale destanını anlatıyor, burayı mutlaka görmeleri gerektiğini kendilerine söylüyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak züere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.