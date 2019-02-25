Tarihi derbide Beşiktaş ve Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı

Tarihi Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sona erdi! Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında zorlu derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Derbinin ilk yarısı siyah-beyaz biterken ikinci yarısı sarı-lacivert bitti. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 3-3 beraberlik ile bitti.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ KAÇ KAÇ BİTTİ?

BEŞİKTAŞ 3-3 FENERBAHÇE

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında zorlu derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Beşiktaş, 10. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı golle skoru 1-0'a getirdi. Maçın 14. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın, Gökhan Gönül'e yaptığı hareket sonrası hakem Bülent Yıldırım, VAR'a gidip penaltı noktasını gösterdi. 18'de topun başına geçen Burak Yılmaz, farkı ikiye çıkardı: 2-0. Siyah-beyazlılar, müsabakanın 45+3. dakikasında yine Burak Yılmaz'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Fenerbahçe, 55. dakikada Zajc'ın attığı golle skoru 3-1 yaptı. Maçın ilk 45 dakikalık bölümü, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe, Zajc'ın 55. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Bu golden sonra etkili ataklarını sürdüren sarı-lacivertli takım, Sadık'ın 52. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2. Ve Fenerbahçe maça ortak oldu! Dakikalar 67'i gösterirken Hasan Ali Kaldırım, uzak mesafeden harika bir gol atarak skoru 3-3'e getirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

69'Ayew'in ortasında Soldado'nun vuruşu dışarı gitti.

68'Maçın temposu hala düşmedi. İki takım da GOL arıyor.

67'GOL Hasan Ali Kaldırım ceza sahası dışında topla buluştu ve muhteşem bir şutla maça beraberliği getirdi.

65'İkinci yarının üstün tarafı Fenerbahçe.

64'Sadık Çiftpınar Süper Lig kariyerindeki ilk golünü kaydetmiş oldu.

64'Beşiktaş'ta Güven Yalçın oyundan çıktı, Caner Erkin oyuna girdi.

63'GOL kararı çıktı.

60'Yedekler arasındaki Necip Uysal sarı kart gördü.

60'Beşiktaşlı futbolcularla tartışan Dirar sarı kart gördü.

59'Saha kenarında Fenerbahçe'nin yedekleri ile Beşiktaşlı futbolcular arasında bir tartışma çıktı.

58'Maç başından bu yana fauller dahi oyunun temposunu azaltamıyor.

52'Beşiktaşlı futbolcular savunmadan pasla çıkmaya çalışan Fenerbahçe'ye baskı yapıyor.

52'Güven, ters kanatta top isteyen Lens'e pasını gönderdi. Beşiktaş rakip sahaya yerleşti.

50'Tolgay Arslan'ın uzak mesafeli şutu Atiba'dan sekti ve taca gitti.

46'Oyuncu Değişikliği Victor Moses Mathieu Valbuena

45'İkinci yarı başladı.

38'Devam eden pozisyonda Güven'in pası Lens için hızlıydı.

38'Kullanılan kornerde Karius topu Lens'e verdi. Lens rakip kaleye kadar topu sürdü ancak topu kaptırdı.

38'Devam eden pozisyonda Güven'in pası Lens için hızlıydı.

38'Kullanılan kornerde Karius topu Lens'e verdi. Lens rakip kaleye kadar topu sürdü ancak topu kaptırdı.

38'Zajc'ın kullandığı köşe vuruşunda Burak Yılmaz topu kornere attı.

37'Zajc'ın kaleye yönelen ortasında Dorukhan topu kornere gönderdi.

35'Sarı Kart Miha Zajc

33'Güven Yalçın, savunmadan çıkmaya çalışan Mehmet Topal'a faul yaptı.

32'Kagawa'nın ortasında Atiba kafayı vurdu ancak faul kararı çıktı.

27'Lens savunma arkasına uzun pas attı ancak Burak Yılmaz kısa pas için yanına gelmişti. Top Fenerbahçe'de.

26'Güven'in ceza sahası dışından şutu Volkan'da kaldı.

26'Lens'in Sadık'a müdahalesinden faul kararı çıktı.

19'Kagawa'nın ortasında Atiba kafa vuruşunu yapamadı.

18'Kagawa Skrtel'e üst üste iki çalım attı ve ortasını yaptı. Ancak Sadık topu kornere attı.

17'GOL Penaltıda topun başına gelen Burak Yılmaz, Volkan Demirel'i ters köşeye yatırdı.

17'Penaltı kararı verildi.

12'Golden sonra Beşiktaş'ın baskısı sürüyor.

11'Pozisyon VAR tarafından inceleniyor.

11'VAR'dan GOL kararı çıktı.

10'GOL Kagawa'nın kullandığı duran topta top arkada direkteki Vida'ya gitti. Vida ceza sahasına çevirdi. Seken topu Gökhan Gönül ağlara gönderdi.

5'Nabil Dirar sol kanatta rakiplerinden sıyrıldı. Ortasında top Karius'ta kaldı.

4'Dirar topa müdahelde gecikti ve Adriano'ya faul yaptı.

4'Adriano'nun savunma arkasına pası Burak için hızlıydı ve top Volkan'da kaldı.

4'Oyun devam ediyor

3'Volkan Demirel'in tedavisi saha içinde yapılıyor.

2'Volkan ve Isimat-Mirin sakatlandı. Kagawa'nın kullandığı serbest vuruşta iki futbolcu çarpıştı ve yerde kaldı.

1'Skrtel müdahalede gecikince Dorukhan'a faul yaptı.

1'Beşiktaş maça oldukça baskılı başladı.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'LERİ...

Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Kagawa, Güven, Burak Yılmaz.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'LERİ...

Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay Arslan, Zajc, Moses, Soldado

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'de 23. Haftanın kapanış mücadelesi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile gerçekleşecek. 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşmada, Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz yardımcılıkları üstlenecek.

LİG MAÇLARI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 125 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 40 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 138 golüne, siyah-beyazlılar 137 golle yanıt verdi.

SON MAÇ BERABERE

Beşiktaş ile Fenerbahçe, rekabetteki son maçta eşitliği bozamadı.

Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, eski oyuncusu Ryan Babel ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçeli Andre Ayew'in golüyle derbi 1-1 bitti.

BEŞİKTAŞ, SON 23 MAÇTA 4 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, konuk edeceği Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 23 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 11 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SON 16 MAÇTA 19 KIRMIZI KART

İki takım arasında oynanan son 16 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu.

Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemde 12 kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçeliler 7 defa aynı durumla karşılaştı.

BEŞİKTAŞ 39, F.BAHÇE 24 PUANDA

LİGİN üstü kadar alt sıraları da yakından ilgilendiren karşılaşmaya iki takım farklı amaçlarla çıkıyor. 23. haftaya 39 puanla 3. sırada giren Beşiktaş, taraftarı önündeki maçı kazanıp şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise 112 yıllık tarihinde ilk kez bir derbi maça ‘tehlikeli bölge’deyken çıkacak. 24 puanı bulunan sarı lacivertli takım, sadece averaj farkıyla küme düşme hattının hemen üstünde 15’inci sırada yer alıyor.

LJAJİC VE MEHMET EKİCİ OYNAMAYACAK

Zorlu karşılaşma iki takım da önemli eksiklerle çıkacak. Ev sahibi Beşiktaş’ta kart cezalısı Adem Ljajic yok. Gözündeki rahatsızlık nedeniyle hafta içinde bazı idmanlara çıkamayan Oğuzhan’ın durumu bugün netleşecek. Fenerbahçe’de ise sakatlığı bulunan Mehmet Ekici forma giyemeyecek. Sezonun en formda dönemini yaşayan Beşiktaş, son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe ise son 2 maçında İ.M. Kayseri’ye 1-0 yenildi, A.Konyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

YANAL’A KARŞI ÇIKTIĞI 8 MAÇTA 4 GALiBiYET ALDI

BEŞİKTAŞ ve F.Bahçe’nin teknik direktörleri Şenol Güneş ile Ersun Yanal bugüne dek farklı takımların başında 7’si lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 defa karşılaştı. Bu maçlarda Güneş’in ekipleri 4 galibiyet alırken, 2 maçı Yanal kazandı, 2’si berabere bitti. Güneş’li Beşiktaş, 7 F.Bahçe maçında 2’şer galibiyet ve yenilgiyle 3 beraberlik aldı.

12 YILDIR BEŞİKTAŞ'I YENEMİYOR

1996 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Ersun Yanal’ın Beşiktaş’a karşı karnesi kötü. Yanal, 23 yıllık kariyerinde siyah beyazlı takıma karşı 33 sınav verdi. 57 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, 7 farklı takımla çıktığı bu maçlarda sadece 5 galibiyet elde ederken, 9 beraberlik, 19 yenilgi aldı. Ersun Yanal, Beşiktaş’a karşı son galibiyetini ise 12 yıl önce elde etti. Yanal’ın başında bulunduğu Vestel Manisaspor, Türkiye Kupası’nda 4-0 kaybettiği maçın rövanşında 28 Şubat 2007’de Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etmişti.